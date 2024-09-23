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Дженоа и Сампдория объединяются, чтобы приобрести легендарный стадион

Италия

Два клуба Генуи объединили усилия для общего будущего

Дженоа и Сампдория объединяются, чтобы приобрести легендарный стадион

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа" и "Сампдория" объявили о совместном проекте под названием Genova Stadium Srl, чтобы приобрести стадион "Луиджи Феррарис“.

Стадион, старейшая профессиональная футбольная площадка, принадлежит городу Генуя, а не любому из двух клубов, которые им пользуются.

"ФК «Дженоа" и "Сампдория" официально объявляют о создании компании Genova Stadium S.r.l., которая будет совместной собственностью двух клубов.

Целью компании будет формулировка предложения по покупке стадиона "Луиджи Феррарис" и его дальнейшее развитие", - говорится в заявлении команд.

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Источник:
Genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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