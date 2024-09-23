Дженоа и Сампдория объединяются, чтобы приобрести легендарный стадион

"Дженоа" и "Сампдория" объявили о совместном проекте под названием Genova Stadium Srl, чтобы приобрести стадион "Луиджи Феррарис“.

Стадион, старейшая профессиональная футбольная площадка, принадлежит городу Генуя, а не любому из двух клубов, которые им пользуются.