Серия А. Аталанта забивает первой, но затем разваливается дома против новичка лиги

Серия А. Пятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Комо" 2:3

Голы: Дзаппакоста 18, Лукман 90+8 (пен.) - Стрефецца 46, Колашинац 54 (автогол), Фадера 58

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Джимсити, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон (В. Влахович 75), Дзаппакоста (Куадрадо 55), Пашалич (Брешианини 46), Де Кетеларе (Самарджич 59), Ретеги (Лукман 55)

"Комо": Аудеро, Ван Дер Бремпт, Доссена, Кемпф, А. Морено, Серхи Роберто, Перроне (Гольданига 77), Стрефецца (Энгельхардт 89), Пас (Сала 89), Фадера (Маццителли 62), Кутроне (Габриэллоне 77)

Предупреждения: Де Роон 83 - Серхи Роберто 11, А. Морено 36, Ван Дер Бремпт 90+1

Джан Пьеро Гасперини заявлял, что новый сезон "Аталанты" начнется в сентябре, после перерыва на матчи сборных. Указывая на поздние трансферы, тяжелые травмы двух ведущих игроков, отказ двух других ведущих игроков играть и тренироваться. Вроде бы в сентябре началось, 3:2 над "Фиорентиной" и 0:0 с "Арсеналом" с хорошей игрой. Но сразу после этого последовал развал дома против новичка лиги. Значит, придется начать еще один новый сезон в самом конце сентября?

Может ли "Богиня" оправдаться усталостью после "Арсенала", матча, в котором потратила много энергии, давя на соперника? Нет, поскольку он состоялся целых пять дней назад. Ливень помог бергамцам перенести матч против "Комо" на сутки и еще отдохнуть. Да и оба матча игрались на "Гевисс Стадиум", как и матч против "Фиорентины". Гасперини сегодня еще и выпустил практически сильнейший состав, разве что без защитников Хиена и Руджери и игрока атаки Лукмана.

Остается лишь похвалить "Комо". Подопечные Сеска Фабрегаса начали матч последними по набранным очкам в лиге вместе с "Кальяри" - два. Но были не так уж и плохи в предыдущих турах. У них было бы на три очка больше после четырех туров, если бы не пропущенный в добавленное время и нереализованный пенальти в добавленное время. Сегодня же они сами себе компенсировали за те потери, отыграв отличный матч после 18-ой минуты.

В первые 18 минут "Аталанта" реально давила, сидела вокруг штрафной соперника. Правда, создала совсем немного, даже пробила по воротам лишь дважды. Но оба удара были опасными. Ретеги хорошо пробил, и Аудеро перевел на угловой. С другого углового мяч выбили недалеко, и Дзаппакоста с линии штрафной пробил слета низом прямо в угол.

После такого мог развалиться неопытный новичок. Но развалился почему-то победитель Лиги Европы и участник Лиги Чемпионов. До конца тайма он так больше по воротам и не пробивал. Разве что в его последние десять минут несколько выравняв игру. А до того Кутроне и Серхи Роберто били из-за пределов штрафной - Карнезекки перевел удар первого над перекладиной, второго - вытащил из-под стойки. Также Марко отбил удар Кутроне в упор при помощи Коссуну.

То, что "Комо" не забил в первом тайме, он забил во втором. Сразу же. Серхи Роберто отдал пас пяткой, Стрефецца на входе в штрафную классно пробил в дальний угол. Затем Пас пробил издали, мяч срикошетил от Колашинаца и залетел в ворота. Вскоре Пас забросил вперед на Фадеру, а тот технично принял и из левой части штрафной переиграл Карнезекки.

Чем ответила "Аталанта"? Ничем. Она просто опустила руки. Или точнее, не поднимала их с 18-ой минуты. Перекатывала мяч на половине поля соперника, но без каких-либо идей и желания. Да еще и на 86-ой минуте контратака Габриэллони и Паса была остановлена лишь двойным сейвом Карнезекки. Лишь в добавленное время Ваня Влахович (никакой связи с Душаном, кроме страны происхождения) заработал пенальти для Лукмана, но было уже поздно.

Счет выглядит прилично, но на самом деле речь о позорном выступлении "Аталанты". И это уже ее третье поражение в сезоне в лиге. В пяти турах. Она остается с шестью очками и опускается на 12-ое место. У "Комо" всего на одно меньше, и он выходит из зоны вылета.