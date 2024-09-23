Матч Аталанта - Комо под угрозой срыва из-за непогоды

Арбитры вынуждены были отложить начало матча Серии А "Аталанта" - "Комо" из-за неудовлетворительного состояния газона.

Сильные ливни, прошедшие над Бергамо, привели к тому, что поле стало слишком влажным, и поэтому мяч практически не отскакивал от газона.

Персонал стадиона делает все возможное, чтобы команды могли возобновить игру. Однако есть высокая вероятность, что матч будет отменен. Но окончательное решение будет принято в 20:15 по среднеевропейскому времени после повторной инспекции игровой площадки.