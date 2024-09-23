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Матч Серии А между Аталантой и Комо отменен из-за ливня
Матч отменен
Фото: atalanta.it / Автор невідомий
Напомним, что арбитры вынуждены были отложить начало матча Серии А "Аталанта" - "Комо"
Несмотря на несколько попыток подготовить поле к игре, сильный ливень, который длился несколько часов, сделал это невозможным. Начало матча неоднократно откладывали, но окончательно было принято решение отменить встречу.
Дата и время перенесенного поединка пока что не определены. Организаторы турнира обещают сообщить об этом позже.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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