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Матч Серии А между Аталантой и Комо отменен из-за ливня

Италия
Обновлено

Матч отменен

Матч Серии А между Аталантой и Комо отменен из-за ливня

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

Новина українською

Напомним, что арбитры вынуждены были отложить начало матча Серии А "Аталанта" - "Комо" из-за неудовлетворительного состояния газона.

Несмотря на несколько попыток подготовить поле к игре, сильный ливень, который длился несколько часов, сделал это невозможным. Начало матча неоднократно откладывали, но окончательно было принято решение отменить встречу.

Дата и время перенесенного поединка пока что не определены. Организаторы турнира обещают сообщить об этом позже.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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