Матч Серии А между Аталантой и Комо отменен из-за ливня

Напомним, что арбитры вынуждены были отложить начало матча Серии А "Аталанта" - "Комо" из-за неудовлетворительного состояния газона.

Несмотря на несколько попыток подготовить поле к игре, сильный ливень, который длился несколько часов, сделал это невозможным. Начало матча неоднократно откладывали, но окончательно было принято решение отменить встречу.

Дата и время перенесенного поединка пока что не определены. Организаторы турнира обещают сообщить об этом позже.