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Капитан Аталанты решил пошутить над перенесенным из-за непогоды матчем против Комо
Футболист в социальных сетях опубликовал фотографию
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Серии А между "Аталантой" и "Комо" был перенесен на вторник из-за сильного дождя, который затопил поле стадиона в Бергамо.
Капитан "Аталанты" Мартен де Рон отреагировал на эту ситуацию в социальных сетях. Футболист опубликовал фотографию стадиона в Бергамо, на которую он решил добавить с помощью фотошопа пляжные вещи.
For the people abroad: this is Italian Indian Summer. pic.twitter.com/aVuojPhWJ2— Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2024
Напомним, что матч "Аталанта" - "Комо" начнется 24 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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