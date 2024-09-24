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Капитан Аталанты решил пошутить над перенесенным из-за непогоды матчем против Комо

Италия
Обновлено

Футболист в социальных сетях опубликовал фотографию

Капитан Аталанты решил пошутить над перенесенным из-за непогоды матчем против Комо

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч Серии А между "Аталантой" и "Комо" был перенесен на вторник из-за сильного дождя, который затопил поле стадиона в Бергамо.

Капитан "Аталанты" Мартен де Рон отреагировал на эту ситуацию в социальных сетях. Футболист опубликовал фотографию стадиона в Бергамо, на которую он решил добавить с помощью фотошопа пляжные вещи.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Комо" начнется 24 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

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