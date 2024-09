Капитан Аталанты решил пошутить над перенесенным из-за непогоды матчем против Комо

Матч Серии А между "Аталантой" и "Комо" был перенесен на вторник из-за сильного дождя, который затопил поле стадиона в Бергамо.

Капитан "Аталанты" Мартен де Рон отреагировал на эту ситуацию в социальных сетях. Футболист опубликовал фотографию стадиона в Бергамо, на которую он решил добавить с помощью фотошопа пляжные вещи.

For the people abroad: this is Italian Indian Summer. pic.twitter.com/aVuojPhWJ2