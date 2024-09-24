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Интер потерял своего ключевого игрока из-за травмы
Николо Барелла получил повреждение в матче против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" потерял своего ключевого полузащитника Николо Бареллу из-за травмы.
Как сообщает Sky Sport Italia, футболист пришел медицинское обследование, которое показало, что игрок получил растяжение мышцы правого бедра.
Ожидается, что Барелла пропустит ближайшие три матча за "Интер" и вернется к игре в поединке против "Ромы" - 20 октября, после международного перерыва.
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Источник:Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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