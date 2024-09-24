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Кубок Италии. Как минимум одна команда из Серии Б в 1/8 финала
"Сассуоло" выбил "Лечче"
Corriere Della Sera
Кубок Италии. Второй раунд
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Сассуоло" 0:2
Голы: Мухаремович 13, Д'Андреа 79
В матчах Кубка Италии между аутсайдерами и даже середняками Серии А с одной стороны и лидерами Серии Б со второй даже нет причины называть представителей Высшего дивизиона фаворитами. По классу команды близки, и команды из низшего дивизиона выигрывают эти противостояния довольно часто. "Лечче", играя в Серии А, уже третий сезон подряд вылетает дома от соперника из Серии Б.
Сам "Сассуоло" за 11 лет в элитном дивизионе вылетал от СПАЛ, "Перуджи", "Модены" из Второго дивизиона, в предыдущем сезоне прошел две команды из такого лишь в овертайме и серии пенальти. А теперь, в свою очередь, находясь на третьем месте Серии Б, сотворил совсем не сенсацию, победив 16-ую команду Серии А.
Гости проиграли по владению мячом со счетом 35:65, но по ударам по воротам вообще и в створ были близки. Арендованный у "Ювентуса" Мухаремович завершил розыгрыш углового в дебюте матча, свой воспитанник Д'Андреа воспользовался пасом на ход близко к концовке - и победа состоялась.
В 1/8 финала "Сассуоло" поедет в гости к "Милану".
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