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Кубок Италии. Как минимум одна команда из Серии Б в 1/8 финала

Италия
Обновлено

"Сассуоло" выбил "Лечче"

Кубок Италии. Как минимум одна команда из Серии Б в 1/8 финала

Corriere Della Sera

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. Второй раунд

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Мухаремович 13, Д'Андреа 79

В матчах Кубка Италии между аутсайдерами и даже середняками Серии А с одной стороны и лидерами Серии Б со второй даже нет причины называть представителей Высшего дивизиона фаворитами. По классу команды близки, и команды из низшего дивизиона выигрывают эти противостояния довольно часто. "Лечче", играя в Серии А, уже третий сезон подряд вылетает дома от соперника из Серии Б.

Сам "Сассуоло" за 11 лет в элитном дивизионе вылетал от СПАЛ, "Перуджи", "Модены" из Второго дивизиона, в предыдущем сезоне прошел две команды из такого лишь в овертайме и серии пенальти. А теперь, в свою очередь, находясь на третьем месте Серии Б, сотворил совсем не сенсацию, победив 16-ую команду Серии А.

Гости проиграли по владению мячом со счетом 35:65, но по ударам по воротам вообще и в створ были близки. Арендованный у "Ювентуса" Мухаремович завершил розыгрыш углового в дебюте матча, свой воспитанник Д'Андреа воспользовался пасом на ход близко к концовке - и победа состоялась.

В 1/8 финала "Сассуоло" поедет в гости к "Милану".

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Кубок Италии Сассуоло Лечче
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