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Бывший наставник Барселоны мог стать тренером Довбика
Хави отклонил предложение клуба Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес отказался от предложения возглавить римскую "Рому".
Как сообщает издание Football-Еѕраna, после увольнения Даниэле Де Росси руководство "волков" рассматривало кандидатуру Хави на должность главного тренера команды. Однако испанец предпочел отдых и отклонил предложение римлян.
Добавим, что через несколько часов после увольнения Де Росси "Рома" официально объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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