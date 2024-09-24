Бывший наставник Барселоны мог стать тренером Довбика

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес отказался от предложения возглавить римскую "Рому".

Как сообщает издание Football-Еѕраna, после увольнения Даниэле Де Росси руководство "волков" рассматривало кандидатуру Хави на должность главного тренера команды. Однако испанец предпочел отдых и отклонил предложение римлян.

Добавим, что через несколько часов после увольнения Де Росси "Рома" официально объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.