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Бывший наставник Барселоны мог стать тренером Довбика

Италия

Хави отклонил предложение клуба Серии А

Бывший наставник Барселоны мог стать тренером Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес отказался от предложения возглавить римскую "Рому".

Как сообщает издание Football-Еѕраna, после увольнения Даниэле Де Росси руководство "волков" рассматривало кандидатуру Хави на должность главного тренера команды. Однако испанец предпочел отдых и отклонил предложение римлян.

Добавим, что через несколько часов после увольнения Де Росси "Рома" официально объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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