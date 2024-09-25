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Эффектная первая победа Фабрегаса в Серии А. Аталанта - Комо 2:3. Видео голов и обзор матча

Италия

Аталанта - Комо ⋉ {2:3} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {24.09.2024} ⋇ {Серия А} на UA-Футбол

Эффектная первая победа Фабрегаса в Серии А. Аталанта - Комо 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" неожиданно потерпела поражение в домашнем матче с "Комо" в чемпионате Италии.

В первом тайме единственным голом отметился Дзаппакоста. После перерыва гости за 12 минут умудрились забить трижды, и в итоге продержали этот результат до компенсированного времени, во время которого Лукман сократил отставание с пенальти. Впрочем, счёт клуб из Бергамо так и не сравнял.

Это первая победа "Комо" Сеска Фабрегаса после выхода в Серию А.

Напомним, "Аталанта" - будущий соперник "Шахтёра" в Лиге чемпионов.

Серия А. 5 тур

Бергамо. "Джевисс Стедиум"

"Аталанта" - "Комо" 2:3

Голы: Дзаппакоста 18, Лукман 90+8 (пен.) - Стрефецца 46, Колашинац 54 (автогол), Фадера 58

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Аталанта (Бергамо) Комо
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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