Экс-игрок Реала и МЮ Варан завершил карьеру в 31 год - Relevo

Рафаэль Варан принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Этим летом 31-летний защитник перешёл в "Комо" в качестве свободного агента. Уже в первом матче Рафаэль получил серьёзную травму и был исключён из заявки итальянской команды на сезон.

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Позднее появились слухи, что в руководстве "Комо" задумывались о досрочном расторжении контракта с футболистом по финансовым соображениям.

Варан - воспитанник "Ланса". В 18 лет Рафаэль отправился в мадридский "Реал", с которым с 2011 по 2021 годы завоевал 18 титулов (4 из них - Лига чемпионов), а затем три сезона провёл в "Манчестер Юнайтед".

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021.