  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-игрок Реала и МЮ Варан завершил карьеру в 31 год - Relevo
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Реала и МЮ Варан завершил карьеру в 31 год - Relevo

Италия

Неожиданное решение одного из лучших центрбеков последних лет

Экс-игрок Реала и МЮ Варан завершил карьеру в 31 год - Relevo

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Варан принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Этим летом 31-летний защитник перешёл в "Комо" в качестве свободного агента. Уже в первом матче Рафаэль получил серьёзную травму и был исключён из заявки итальянской команды на сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Позднее появились слухи, что в руководстве "Комо" задумывались о досрочном расторжении контракта с футболистом по финансовым соображениям.

Варан - воспитанник "Ланса". В 18 лет Рафаэль отправился в мадридский "Реал", с которым с 2011 по 2021 годы завоевал 18 титулов (4 из них - Лига чемпионов), а затем три сезона провёл в "Манчестер Юнайтед".

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021.

По теме
yellow-arrow
Возрождение одних грандов, мини-кризис других. Итоги пятого тура Серии А
yellow-arrow
Варан официально объявил о завершении карьеры. Прощальное письмо 31-летнего француза
yellow-arrow
Зальцбург без мотивации. Лацио начинает новую эру со слишком возрастными руководителями и слишком новыми игроками
Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Комо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Moretto
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости