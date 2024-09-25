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Экс-игрок Реала и МЮ Варан завершил карьеру в 31 год - Relevo
Неожиданное решение одного из лучших центрбеков последних лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Варан принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Этим летом 31-летний защитник перешёл в "Комо" в качестве свободного агента. Уже в первом матче Рафаэль получил серьёзную травму и был исключён из заявки итальянской команды на сезон.
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Позднее появились слухи, что в руководстве "Комо" задумывались о досрочном расторжении контракта с футболистом по финансовым соображениям.
Варан - воспитанник "Ланса". В 18 лет Рафаэль отправился в мадридский "Реал", с которым с 2011 по 2021 годы завоевал 18 титулов (4 из них - Лига чемпионов), а затем три сезона провёл в "Манчестер Юнайтед".
В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021.
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