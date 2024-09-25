Варан официально объявил о завершении карьеры. Прощальное письмо 31-летнего француза

Чемпион мира-2018 и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Рафаэль Варан подтвердил информацию о завершении своей карьеры.

"Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. За свою карьеру я сталкивался со многими вызовами, преодолевал препятствия, почти все из которых считались невозможными.

Это невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Вспоминая эти моменты, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим.

Я ставлю перед собой самые высокие стандарты, хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру. Требуется мноо мужества, чтобы прислушиваться к своему сердцу и инстинктам. Желание и потребности — это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв в своей последней игре трофей на "Уэмбли".

Я любил сражаться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которые выступал. Я защищал каждую эмблему всеми силами и наслаждался каждой минутой этого пути.

Я ни о чем не жалею, ничего не стал бы менять. Я выиграл больше, чем мог мечтать, но помимо наград и трофеев я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов честности и старался везде оставаться лучше, чем был. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться. Спасибо, футбол", - написал 31-летний француз в Instagram.