Гасперини - о поражении от Комо: Начали хорошо, но постепенно сбавили обороты. Игроки лишились энергии

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини проанализировал поражение от "Комо" (2:3) в Серии А.

"Мы начали хорошо, но постепенно сбавили обороты. Я видел, как игроки лишились энергии. Вторая половина началась наихудшим образом, и мы неудовлетворительно завершили матч. Мы внесли много изменений в составе, чтобы оценить некоторых игроков, но мы, безусловно, выступили не очень хорошо.

В других матчах мы пропускали голы со стандартов. Сегодня этого не было, но у нас были большие трудности в полузащите. У них была скорость и техника, с которыми мы не смогли совладать", - цитирует Гасперини Foot Italia.