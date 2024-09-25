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Гасперини - о поражении от Комо: Начали хорошо, но постепенно сбавили обороты. Игроки лишились энергии

Италия

Тяжёлый график даёт о себе знать

Гасперини - о поражении от Комо: Начали хорошо, но постепенно сбавили обороты. Игроки лишились энергии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини проанализировал поражение от "Комо" (2:3) в Серии А.

"Мы начали хорошо, но постепенно сбавили обороты. Я видел, как игроки лишились энергии. Вторая половина началась наихудшим образом, и мы неудовлетворительно завершили матч. Мы внесли много изменений в составе, чтобы оценить некоторых игроков, но мы, безусловно, выступили не очень хорошо.

В других матчах мы пропускали голы со стандартов. Сегодня этого не было, но у нас были большие трудности в полузащите. У них была скорость и техника, с которыми мы не смогли совладать", - цитирует Гасперини Foot Italia.

По итогам 5 туров "Аталанта" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 6 очков.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Комо
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Источник:
Foot Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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