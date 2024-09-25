Стал известен еще один претендент на проведение финала ЛЧ-2027. FIGC надеется, что Олимпико заменит Сан-Сиро

24 сентября УЕФА лишил "Сан-Сиро" права на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года.

По данным Gazzetta dello Sport, Итальянская федерация футбола (FIGC) уже подготовила альтернативный вариант для проведения этого соревнования - стадион "Олимпико" в Риме.

Эта арена полностью соответствует требованиям УЕФА для проведения финала Лиги чемпионов. Но после отзыва заявки "Сан-Сиро" все национальные ассоциации УЕФА будут иметь возможность подать свои кандидатуры на проведение финала 2027 года.