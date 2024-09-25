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Стал известен еще один претендент на проведение финала ЛЧ-2027. FIGC надеется, что Олимпико заменит Сан-Сиро
Арена полностью соответствует требованиям УЕФА
Getty Images / Global Images Ukraine
24 сентября УЕФА лишил "Сан-Сиро" права на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года.
По данным Gazzetta dello Sport, Итальянская федерация футбола (FIGC) уже подготовила альтернативный вариант для проведения этого соревнования - стадион "Олимпико" в Риме.
Эта арена полностью соответствует требованиям УЕФА для проведения финала Лиги чемпионов. Но после отзыва заявки "Сан-Сиро" все национальные ассоциации УЕФА будут иметь возможность подать свои кандидатуры на проведение финала 2027 года.
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