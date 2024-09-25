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Стал известен еще один претендент на проведение финала ЛЧ-2027. FIGC надеется, что Олимпико заменит Сан-Сиро

Италия

Арена полностью соответствует требованиям УЕФА

Стал известен еще один претендент на проведение финала ЛЧ-2027. FIGC надеется, что Олимпико заменит Сан-Сиро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24 сентября УЕФА лишил "Сан-Сиро" права на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года.

По данным Gazzetta dello Sport, Итальянская федерация футбола (FIGC) уже подготовила альтернативный вариант для проведения этого соревнования - стадион "Олимпико" в Риме.

Эта арена полностью соответствует требованиям УЕФА для проведения финала Лиги чемпионов. Но после отзыва заявки "Сан-Сиро" все национальные ассоциации УЕФА будут иметь возможность подать свои кандидатуры на проведение финала 2027 года.

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Сан-Сиро Стадио "Олимпико" FIGC
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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