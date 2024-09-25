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Кубок Италии. Определилась вторая команда из Серии Б в 1/8 финала

Италия

Филиппо Индзаги вылетает

Кубок Италии. Определилась вторая команда из Серии Б в 1/8 финала

Coppa

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Второй раунд

"Пиза" (II) - "Чезена" (II) 0:1

Голы: Селиа 54

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