Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Италии. Определилась вторая команда из Серии Б в 1/8 финала
Филиппо Индзаги вылетает
Coppa
Кубок Италии. Второй раунд "Пиза" (II) - "Чезена" (II) 0:1 Голы: Селиа 54
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