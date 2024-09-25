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Ультрас Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки перед дерби

Италия
Обновлено

Фанаты устроили драку

Ультрас Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки перед дерби

instagram.com/genoacfc

Новина українською

Накануне матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией" вспыхнули серьезные столкновения между ультрас двух клубов.

Как сообщают итальянские СМИ, около обеда возле стадиона "Луиджи Феррарис" собралось около сотни фанатов, которые устроили драку.

Фанаты использовали файеры, бросали друг в друга бутылки и дорожные знаки. Правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разнять болельщиков.

Напомним, что матч "Дженоа" - "Сампдория" состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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