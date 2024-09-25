Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки перед дерби
Фанаты устроили драку
instagram.com/genoacfc
Накануне матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией" вспыхнули серьезные столкновения между ультрас двух клубов.
Как сообщают итальянские СМИ, около обеда возле стадиона "Луиджи Феррарис" собралось около сотни фанатов, которые устроили драку.
Фанаты использовали файеры, бросали друг в друга бутылки и дорожные знаки. Правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разнять болельщиков.
Напомним, что матч "Дженоа" - "Сампдория" состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Сесть за стол переговоров". Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине
- Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн