Ультрас Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки перед дерби

Накануне матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией" вспыхнули серьезные столкновения между ультрас двух клубов.

Как сообщают итальянские СМИ, около обеда возле стадиона "Луиджи Феррарис" собралось около сотни фанатов, которые устроили драку.

Фанаты использовали файеры, бросали друг в друга бутылки и дорожные знаки. Правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разнять болельщиков.

Напомним, что матч "Дженоа" - "Сампдория" состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.