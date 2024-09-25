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Вице-секретарь УЕФА объяснил, почему финал Лиги чемпионов 2027 года не состоится на легендарном Сан-Сиро

Италия
Обновлено

Мы ожидали подтверждения, что на стадионе не будут проводиться работы (с)

Вице-секретарь УЕФА объяснил, почему финал Лиги чемпионов 2027 года не состоится на легендарном Сан-Сиро

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Вице-секретарь УЕФА Джорджо Маркетти объяснил, почему финал Лиги чемпионов 2027 года не состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

"Мы ожидали подтверждения того, что на стадионе "Сан-Сиро" не будут проводиться работы. Но, к сожалению, местные власти Милана не смогли гарантировать, что игровая площадка будет чистой и в ее нынешней конфигурации.

Соответственно, мы не смогли назначить там финал. Милан - замечательный город, а "Сан-Сиро" - культовый стадион", - сказал вице-секретарь УЕФА.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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