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Интер улучшил финансовые результаты: убытки сократились почти на 50 миллионов евро
Общая выручка составила 473 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine/
Совет директоров миланского "Интера" утвердил финансовые результаты команды за 2023/24 год.
Согласно опубликованным данным, клубу удалось уменьшить убытки почти на половину - с 85 миллионов евро до 36 миллионов евро. А общая выручка составила 473 миллиона евро, что на 48 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.
Также компания Oaktree Capital Management, которая стала новым мажоритарным акционером "Интера" в мае 2024 года, инвестировала в клуб 47 миллионов евро.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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