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Интер улучшил финансовые результаты: убытки сократились почти на 50 миллионов евро

Италия
Обновлено

Общая выручка составила 473 миллиона евро

Интер улучшил финансовые результаты: убытки сократились почти на 50 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Совет директоров миланского "Интера" утвердил финансовые результаты команды за 2023/24 год.

Согласно опубликованным данным, клубу удалось уменьшить убытки почти на половину - с 85 миллионов евро до 36 миллионов евро. А общая выручка составила 473 миллиона евро, что на 48 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.

Также компания Oaktree Capital Management, которая стала новым мажоритарным акционером "Интера" в мае 2024 года, инвестировала в клуб 47 миллионов евро.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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