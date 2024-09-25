Интер улучшил финансовые результаты: убытки сократились почти на 50 миллионов евро

Совет директоров миланского "Интера" утвердил финансовые результаты команды за 2023/24 год.

Согласно опубликованным данным, клубу удалось уменьшить убытки почти на половину - с 85 миллионов евро до 36 миллионов евро. А общая выручка составила 473 миллиона евро, что на 48 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.

Также компания Oaktree Capital Management, которая стала новым мажоритарным акционером "Интера" в мае 2024 года, инвестировала в клуб 47 миллионов евро.