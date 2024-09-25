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Милан планирует продолжить сотрудничество со своим основным голкипером

Италия
Обновлено

Об этом сообщает издание Football Italia

Милан планирует продолжить сотрудничество со своим основным голкипером

Фото: twitter.com/mmseize

Новина українською

"Милан" планирует продлить сотрудничество со своим голкипером Майком Меньяном.

Как сообщает издание Football Italia, новое соглашение будет рассчитано до 2028 года, и предусматривает значительное увеличение заработной платы футболиста.

Напомним, что Майк Меньян в этом сезоне сыграл шесть матчей, в которых пропустил 9 голов; 1 поединок отыграл на ноль.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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