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В Роме объяснили увольнение Де Росси
В клубе прокомментировали решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Владельцы "волков" Дэн и Райан Фридкины объяснили, почему прекратили сотрудничество с бывшим главным тренером Даниэле Де Росси.
"Кроме результатов на поле, наша ответственность как владельцев клуба заключается в принятии важных решений, которые, по нашему мнению, отвечают лучшим интересам клуба, даже если их очень тяжело принять".
“Скажем так: мы с большим уважением относимся к Даниэле и верим, что его ждет отличная карьера тренера. Возможно, однажды он даже вернется в "Рому". Решение расстаться с ним мы приняли с верой в то, что это дает нам лучшую возможность побороться за трофеи в этом сезоне”, – говорится в официальном заявлении.
В предыдущем матче чемпионата римлян уже возглавлял Иван Юрич.
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