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В Роме объяснили увольнение Де Росси

Италия

В клубе прокомментировали решение

В Роме объяснили увольнение Де Росси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владельцы "волков" Дэн и Райан Фридкины объяснили, почему прекратили сотрудничество с бывшим главным тренером Даниэле Де Росси.

"Кроме результатов на поле, наша ответственность как владельцев клуба заключается в принятии важных решений, которые, по нашему мнению, отвечают лучшим интересам клуба, даже если их очень тяжело принять".

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“Скажем так: мы с большим уважением относимся к Даниэле и верим, что его ждет отличная карьера тренера. Возможно, однажды он даже вернется в "Рому". Решение расстаться с ним мы приняли с верой в то, что это дает нам лучшую возможность побороться за трофеи в этом сезоне”, – говорится в официальном заявлении.

В предыдущем матче чемпионата римлян уже возглавлял Иван Юрич.

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Даниеле де Росси ФК Рома
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Источник:
Рома
Опубликовал: Александр Симченко
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