В Роме объяснили увольнение Де Росси

Владельцы "волков" Дэн и Райан Фридкины объяснили, почему прекратили сотрудничество с бывшим главным тренером Даниэле Де Росси.

"Кроме результатов на поле, наша ответственность как владельцев клуба заключается в принятии важных решений, которые, по нашему мнению, отвечают лучшим интересам клуба, даже если их очень тяжело принять".

“Скажем так: мы с большим уважением относимся к Даниэле и верим, что его ждет отличная карьера тренера. Возможно, однажды он даже вернется в "Рому". Решение расстаться с ним мы приняли с верой в то, что это дает нам лучшую возможность побороться за трофеи в этом сезоне”, – говорится в официальном заявлении.