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Миланские клубы отказываются от реконструкции Сан-Сиро
Команды не поддерживают планы местных властей по обновлению легендарного стадиона
"Милан" и "Интер" выступили против проекта "WeBuild", который предусматривает масштабную реконструкцию стадиона "Сан-Сиро" перед Чемпионатом Европы 2032 года. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Несмотря на то, что этот проект активно продвигает городские власти и мэр Милана Джузеппе Сала, оба клуба недовольны предложенным планом из-за того, что реконструкция такого масштаба требует значительных финансовых вложений и строительные работы могут негативно повлиять на количество зрителей на матчах, что приведет к значительным финансовым потерям.
"Милан" и "Интер" хотят построить новый современный стадион рядом с "Сан-Сиро". Однако, пока конкретные планы по строительству игровой площадки отсутствуют.
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