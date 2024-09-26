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Миланские клубы отказываются от реконструкции Сан-Сиро

Италия

Команды не поддерживают планы местных властей по обновлению легендарного стадиона

Миланские клубы отказываются от реконструкции Сан-Сиро

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"Милан" и "Интер" выступили против проекта "WeBuild", который предусматривает масштабную реконструкцию стадиона "Сан-Сиро" перед Чемпионатом Европы 2032 года. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что этот проект активно продвигает городские власти и мэр Милана Джузеппе Сала, оба клуба недовольны предложенным планом из-за того, что реконструкция такого масштаба требует значительных финансовых вложений и строительные работы могут негативно повлиять на количество зрителей на матчах, что приведет к значительным финансовым потерям.

"Милан" и "Интер" хотят построить новый современный стадион рядом с "Сан-Сиро". Однако, пока конкретные планы по строительству игровой площадки отсутствуют.

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Интер (Милан) Сан-Сиро Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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