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Жестокие столкновения в Генуе: фанаты Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки
Генуэзское дерби закончилось массовыми беспорядками между болельщиками
instagram.com/genoacfc
После матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией" в среду, 25 сентября, на улицах Генуи началась стычка между фанатами двух команд.
Все началось с того, что болельщики "Дженоа" спровоцировали соперников, продемонстрировав баннеры, которые украли у ультрас "Сампдории".
В результате столкновений пострадали по меньшей мере 15 человек, среди которых один полицейский.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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