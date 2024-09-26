Жестокие столкновения в Генуе: фанаты Дженоа и Сампдории устроили массовые беспорядки

После матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией" в среду, 25 сентября, на улицах Генуи началась стычка между фанатами двух команд.

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Все началось с того, что болельщики "Дженоа" спровоцировали соперников, продемонстрировав баннеры, которые украли у ультрас "Сампдории".

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 15 человек, среди которых один полицейский.