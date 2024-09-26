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Ювентус продлил контракт с талантливым вингером команды
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" объявил о продлении контракта с молодым левым вингером Самуэлем Мбангулой.
Новое соглашение игрока рассчитано до июня 2028 года.
Samuel Mbangula renews his contract until 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) September 26, 2024
Самуэль играет за основную команду итальянского клуба с лета 2024 года, до этого футболист выступал за "Ювентус - U23". Мбангула в текущем сезоне сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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