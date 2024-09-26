Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Италии. Монца не повторила ошибок других аутсайдеров Серии А
Победа подопечных Алессандро Несты
reggianacalcio.it
Кубок Италии. Второй раунд
Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"
"Монца" - "Брешия" (II) 3:1
Голы: Кирьякопулос 5, Пессина 11, Капрари 40 (пен.) - Нуама 68
Уже шесть команд Серии А вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Разумеется, большей частью аутсайдеры. "Монца", идущая в Высшем дивизионе 19-ой, также пребывала в опасности. Тем более, что предыдущий раунд прошла дома в борьбе с "Зюдтиролем" из Серии Б лишь в серии пенальти, а в предыдущем сезоне вылетала от команды из Серии Б.
На этот раз все же "бело-красные" справились. Не повторив, например, ошибки "Дженоа", которая вчера открыла счет рано против "Сампдории", но не добила, в концовке пропустила и в итоге вылетела. Подопечные Алессандро Несты открыли счет рано и быстро забили второй. А в концовке тайма добавили третий и закрыли вопрос против команды c шестого места во Втором дивизионе.
В следующем раунде "Монца" сыграет с "Болоньей".
Популярное сейчас
- Ушел из жизни отец Сергея Реброва
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет
- Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО