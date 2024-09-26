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Кубок Италии. Монца не повторила ошибок других аутсайдеров Серии А

Италия
Обновлено

Победа подопечных Алессандро Несты

Кубок Италии. Монца не повторила ошибок других аутсайдеров Серии А

reggianacalcio.it

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. Второй раунд

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Брешия" (II) 3:1

Голы: Кирьякопулос 5, Пессина 11, Капрари 40 (пен.) - Нуама 68

Уже шесть команд Серии А вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Разумеется, большей частью аутсайдеры. "Монца", идущая в Высшем дивизионе 19-ой, также пребывала в опасности. Тем более, что предыдущий раунд прошла дома в борьбе с "Зюдтиролем" из Серии Б лишь в серии пенальти, а в предыдущем сезоне вылетала от команды из Серии Б.

На этот раз все же "бело-красные" справились. Не повторив, например, ошибки "Дженоа", которая вчера открыла счет рано против "Сампдории", но не добила, в концовке пропустила и в итоге вылетела. Подопечные Алессандро Несты открыли счет рано и быстро забили второй. А в концовке тайма добавили третий и закрыли вопрос против команды c шестого места во Втором дивизионе.

В следующем раунде "Монца" сыграет с "Болоньей".

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