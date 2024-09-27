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Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
Что написал экс-наставник "волков"?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал видеопрезентацию боснийского полузащитника Миралема Пьянича в качестве нового игрока ЦСКА, на которой он сидел верхом на коне.
"Принц снова на белом коне...." — написал итальянец в комментариях под видео.
Напомним, с 2011 по 2016 годы Де Росси и Пьянич вместе играли в составе "Ромы".
Помимо прочего, Миралем известен по выступлениям за "Ювентус", "Барселону" и "Лион".
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Источник:Forza Roma
Опубликовал: Александр Бураков
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.09.2024 в 12:12
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