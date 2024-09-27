Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

Бывший главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал видеопрезентацию боснийского полузащитника Миралема Пьянича в качестве нового игрока ЦСКА, на которой он сидел верхом на коне.

"Принц снова на белом коне...." — написал итальянец в комментариях под видео.

Напомним, с 2011 по 2016 годы Де Росси и Пьянич вместе играли в составе "Ромы".

Помимо прочего, Миралем известен по выступлениям за "Ювентус", "Барселону" и "Лион".