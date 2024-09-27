  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте - после 5:0 c Палермо: Всегда будет над чем работать, чтобы сгладить недостатки
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте - после 5:0 c Палермо: Всегда будет над чем работать, чтобы сгладить недостатки

Италия

Максималистские цели

Конте - после 5:0 c Палермо: Всегда будет над чем работать, чтобы сгладить недостатки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о разгромной победе во втором раунде Кубка Италии против "Палермо" (5:0).

В 1/8 финала турнира "адзурри" сыграют с "Лацио".

"Подход к матчу был правильным. Мы хотели пройти этот раунд. Мне понравилась собранность и целеустремленность, особенно желание, которое ребята вложили в игру. Всегда будет над чем работать, чтобы улучшить и сгладить некоторые недостатки.

Наши новички очень хорошо интегрировались, мы работаем в правильном направлении. Мы делаем перестройку на старой базе игроков, привлеклая игроков с новой энергией", - цитирует Конте журналист Джанлука Ди Марцио.

По теме
yellow-arrow
Милан - Лечче. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.09.2024
yellow-arrow
Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
yellow-arrow
Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
Антонио Конте Наполи Палермо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости