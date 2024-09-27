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Спортдир Ювентуса: Об уходе Калафьори сожалеет весь итальянский футбол
Мнение функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли поделился своим мнением о переходе бывшего защитника "Болоньи" Рикардо Калафьори в "Арсенал".
Напомним, "бьянконери" были одним из претендентов на подписание Калафьори в летнее трансферное окно.
"О его уходе сожалеет весь итальянский футбол, а не только "Ювентус". Мы должны задаться вопросом, почему у нас не хватило сил удержать игрока такого уровня в Италии. Все большие команды взяли защитника, но не его", - сказал Джунтоли в интервью Corriere Della Sera.
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