Спортдир Ювентуса: Об уходе Калафьори сожалеет весь итальянский футбол

Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли поделился своим мнением о переходе бывшего защитника "Болоньи" Рикардо Калафьори в "Арсенал".

Напомним, "бьянконери" были одним из претендентов на подписание Калафьори в летнее трансферное окно.

"О его уходе сожалеет весь итальянский футбол, а не только "Ювентус". Мы должны задаться вопросом, почему у нас не хватило сил удержать игрока такого уровня в Италии. Все большие команды взяли защитника, но не его", - сказал Джунтоли в интервью Corriere Della Sera.