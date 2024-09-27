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Болонья ведет переговоры о продлении контракта с основным голкипером команды
Об этом сообщает Николо Скира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошло более шести лет с тех пор, как Лукаш Скорупский сменил "Рому" на "Болонью". С тех пор польский голкипер был основным в команде, а прошлый сезон стал едва ли не лучшим в его карьере, поскольку с "красно-синими" занял пятое место, которое гарантировало участие в Лиге чемпионов. Похоже, что клуб собирается вознаградить своего вратаря за прекрасную проделанную работу.
Сообщается, что "Болонья" ведет переговоры с поляком о продлении контракта. Пока что непонятно, на каких условиях может состояться новая сделка. Известно, что в текущей была опция продления контракта до 2026 года.
Lukasz #Skorupski is getting closer to extend his contract with #Bologna. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 27, 2024
Добавим, что Лукаш Скорупский в целом за "Болонью" провел 220 матчей, в которых 54 раза он сыграл на ноль.
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