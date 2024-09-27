Матч Дженоа - Ювентус состоится без зрителей из-за массовых беспорядков

Из-за масштабных беспорядков, произошедших после матча Кубка Италии между "Дженоа" и "Сампдорией", матч Серии А между "Дженоа" и "Ювентусом", запланированный на субботу, состоится без болельщиков на стадионе.

Жестокие столкновения между фанатами двух генуэзских клубов привели к многочисленным арестам и травмам, в том числе среди полицейских. Поэтому руководство лиги приняло решение провести матч без зрителей.

Напомним, что поединок "Дженоа" - "Ювентус" состоится 28 сентября в 19:00 по киевскому времени.