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Ювентус хочет купить звездного форварда Наполи
Но туринцы не готовы платить за Осимхена космические деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Виктора Осимхена остается неопределенным. Даже несмотря на то, что нигерийский форвард перешел в аренду в "Галатасарай", интерес к нему других клубов не угас. О приобретении игрока мечтает итальянский "Ювентус".
Но туринский клуб не готов платить ту сумму, которую потребовал президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис - 90-100 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее СМИ сообщали, что после ухода Осимхена в аренду, "Наполи" готов снизить цену до 75 миллионов евро. Однако, похоже, что Де Лаурентис не спешит идти на уступки.
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