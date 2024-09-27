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Ювентус хочет купить звездного форварда Наполи

Италия
Обновлено

Но туринцы не готовы платить за Осимхена космические деньги

Ювентус хочет купить звездного форварда Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Виктора Осимхена остается неопределенным. Даже несмотря на то, что нигерийский форвард перешел в аренду в "Галатасарай", интерес к нему других клубов не угас. О приобретении игрока мечтает итальянский "Ювентус".

Но туринский клуб не готов платить ту сумму, которую потребовал президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис - 90-100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее СМИ сообщали, что после ухода Осимхена в аренду, "Наполи" готов снизить цену до 75 миллионов евро. Однако, похоже, что Де Лаурентис не спешит идти на уступки.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
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