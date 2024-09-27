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Фанатам Дженоа и Сампдории запретили посещать выездные матчи команд после массовых беспорядков
Ультрас двух генуэзских клубов будут лишены возможности посещать выездные матчи своих команд
instagram.com/genoacfc
После масштабных стычек между болельщиками "Дженоа" и "Сампдории", которые произошли после матча Кубка Италии, местные власти решили принять меры безопасности, чтобы подобное не повторилось.
Фанатам обоих клубов будет запрещено посещать выездные матчи в течение следующих трех туров. Это означает, что болельщики "Дженоа" не смогут поддержать свою команду на матчах против "Аталанты", "Лацио" и "Пармы", а поклонникам "Сампдории" будут лишены возможности посетить матчи против "Модены", "Чезены" и "Читтаделлы".
Кроме того, матч между "Дженоа" и "Ювентусом" пройдет при пустых трибунах. Аналогичная участь постигла и "Сампдорию", которая сыграет свой следующий домашний матч без поддержки болельщиков.
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