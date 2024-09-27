Ювентус понес значительные убытки: детали финансового отчета за 2023-2024 годы

"Ювентус" обнародовал финансовый отчет за 2023-2024 годы, который показал значительные убытки, связанные с финансовыми санкциями УЕФА и процессом реструктуризации.

Несмотря на значительные усилия по сокращению расходов, в частности, снижение фонда заработной платы на 15%, "Ювентус" зафиксировал убытки в размере 199,2 млн евро.

Совет директоров "Ювентуса" утвердил этот финансовый отчет, и он будет обсуждаться на собрании акционеров 7 ноября.