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Ювентус понес значительные убытки: детали финансового отчета за 2023-2024 годы
Туринский клуб обнародовал финансовый отчет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" обнародовал финансовый отчет за 2023-2024 годы, который показал значительные убытки, связанные с финансовыми санкциями УЕФА и процессом реструктуризации.
Несмотря на значительные усилия по сокращению расходов, в частности, снижение фонда заработной платы на 15%, "Ювентус" зафиксировал убытки в размере 199,2 млн евро.
Совет директоров "Ювентуса" утвердил этот финансовый отчет, и он будет обсуждаться на собрании акционеров 7 ноября.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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