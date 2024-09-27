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Ювентус понес значительные убытки: детали финансового отчета за 2023-2024 годы

Италия
Обновлено

Туринский клуб обнародовал финансовый отчет

Ювентус понес значительные убытки: детали финансового отчета за 2023-2024 годы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" обнародовал финансовый отчет за 2023-2024 годы, который показал значительные убытки, связанные с финансовыми санкциями УЕФА и процессом реструктуризации.

Несмотря на значительные усилия по сокращению расходов, в частности, снижение фонда заработной платы на 15%, "Ювентус" зафиксировал убытки в размере 199,2 млн евро.

Совет директоров "Ювентуса" утвердил этот финансовый отчет, и он будет обсуждаться на собрании акционеров 7 ноября.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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