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Защитник Пармы получил серьезную травму на тренировке

Италия
Обновлено

Футболисту потребуется операция

Защитник Пармы получил серьезную травму на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Пармы" Алессандро Чиркати получил травму во время сегодняшней (27 сентября) утренней тренировки.

Футболист прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв передней крестообразной связки левого колена. Чиркати вскоре будет прооперирован. Ожидается, что игрок вернется к игре через шесть месяцев.

Алессандро в текущем сезоне сыграл пять матчей. Контракт Чиркати с "Пармой" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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