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Эрнандес сравнялся с Мальдини по количеству голов за Милан в Серии А
Футболист забил гол на 41-й минуте матча
В матче шестого тура Серии А "Милан" разгромно победил "Лечче" со счетом 3:0.
Автором одного из трех забитых мячей является Тео Эрнандес. Этот мяч стал для французского защитника 29-м в Серии А за "Милан". Таким образом, футболист сравнялся по количеству голов с легендарным Паоло Мальдини.
Следующий гол сделает Тео самым результативным защитником в истории "Милана".
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