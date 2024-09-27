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Эрнандес сравнялся с Мальдини по количеству голов за Милан в Серии А

Италия
Обновлено

Футболист забил гол на 41-й минуте матча

Эрнандес сравнялся с Мальдини по количеству голов за Милан в Серии А

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче шестого тура Серии А "Милан" разгромно победил "Лечче" со счетом 3:0.

Автором одного из трех забитых мячей является Тео Эрнандес. Этот мяч стал для французского защитника 29-м в Серии А за "Милан". Таким образом, футболист сравнялся по количеству голов с легендарным Паоло Мальдини.

Следующий гол сделает Тео самым результативным защитником в истории "Милана".

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Паоло Мальдини Милан Серии А Тео Эрнандес
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