Эрнандес сравнялся с Мальдини по количеству голов за Милан в Серии А

В матче шестого тура Серии А "Милан" разгромно победил "Лечче" со счетом 3:0.

Автором одного из трех забитых мячей является Тео Эрнандес. Этот мяч стал для французского защитника 29-м в Серии А за "Милан". Таким образом, футболист сравнялся по количеству голов с легендарным Паоло Мальдини.

Следующий гол сделает Тео самым результативным защитником в истории "Милана".