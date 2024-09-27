Серия А. Фонсека уже неудержим - Милан уверенно побеждает Лечче

Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лечче" 3:0

Голы: Мората 38, Эрнандес 41, Пулишич 43

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес (Бартезаги 75), Фофана (Муса 63), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 63), Леау, Абрахам (Йович 76), Мората (Лофтус-Чик 55)

"Лечче": Фальконе, Доргу, Баширотто, Гашпар, Галло, Рамадани, Л. Кулибали (Уден 83), Пьерре (Рафия 73), Ребич (Пьеротти 73), Моренте (Банда 59), Крстович

Предупреждения: Рояль 49 - Баширотто 34

Удаление: Бартезаги 80 (прямая красная)

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Еще в воскресенье ранним вечером Паулу Фонсека пребывал за шаг от отставки. Но теперь он уже с тремя победами в лиге подряд. 4:0 над "Венецией", 3:0 над "Лечче" и победой в дерби, прервавшей серию "Милана" из шести поражений от "Интера" подряд во всех турнирах. По крайней мере в лиге "россонери" уже кажутся неудержимыми.

Матч против "Лечче" мог стать подводным камнем, поскольку у него "Милан" выиграл лишь семь из 13-ти предыдущих очных матчей, поскольку "джаллоросси" три последних матча лиги против всех не проиграли, в том числе 0:0 в гостях против лидера "Торино", да и в гостях против "Интера" (0:2) во втором туре выглядели прилично. Поскольку во вторник "россонери" ожидает выезд в Лиге Чемпионов к "Байеру", и мысли о нем.

В конце концов, мог стать этот матч подводным камнем из-за эйфории после дерби. Которую Фонсека усиленно пытался сбить, заявляя, что нужно забыть о дерби, что, если не будет победы над "Лечче", то победа над "Интером" потеряет свое значение. При этом, правда, признавая, что энтузиазм и хорошее настроение после нее возросли. Сегодня это было заметно.

Правда, не было это заметно в первые 37 минут. Несмотря на сохранение тактической схемы 4-4-2, впервые примененной в дерби. Тогда "Милан" начал мощно и забил. Ныне - уныло, заторможенно и 37 минут проиграл по ударам по воротам второй команде лиги по этому компоненту (да, это "Лечче") со счетом 1:6. Маньян тащил удар Крстовича, лидера лиги по ударам по воротам и в створ, тот же Крстович попадал в защитника в упор.

Помогло то же оружие, что и на 89-ой минуте против "Интера" - штрафной удар с фланга. Эрнандес навесил, Мората подрезал побритой к этому матчу головой. Мората, который был под вопросом из-за травмы. Вскоре Леау, которому на фоне жесткой критики в его адрес Фонсека сегодня отдал капитанскую повязку, послал по левому флангу в штрафную Тео, а тот с острого угла пробил под перекладину.

Быстро удалось забить и третий. Мората перехватил, послал Абрахама, тот попал в стойку, добивание отбили, но дополнительное Пулишич добил в сетку, забив свой пятый гол в сезоне во всех турнирах. После чего счет не изменился. Хотя гости попадали в стойку, Маньян отбил два сложных мяча, а Бартезаги был удален с поля за опасный подкат. Лофтус-Чик ведь также попал в каркас ворот.

Впервые с шестого апреля "Милан" выиграл два и три матча лиги подряд. Не пропустил во втором из 11-ти последних матчей на всех полях во всех турнирах, победил в третьем домашнем из семи последних в лиге. Он потихоньку сбрасывает плохую концовку предыдущего сезона и плохое начало нынешнего. По крайней мере, в Серии А. Которую прямо сейчас возглавляет. А "Лечче" остается очень близким к зоне вылета.