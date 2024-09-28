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Все подходит к концу. Ювентус думает о том, чтобы расторгнуть контракт с Погба
Приняли решение
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Французский полузащитник Поль Погба, дисквалифицированный за употребление допинга, может расторгнуть контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.
По имеющейся информации руководство "Ювентуса" и представители Погба встретились, чтобы обсудить возможное прекращение контракта. "Ювентус" считает, что дисквалификация 31-летнего игрока вряд ли будет аннулирована после апелляции.
Напомним, в августе прошлого года Поль Погба сдал допинг-тест, давший положительный результат. 29 февраля антидопинговый трибунал подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию футболиста, но француз не согласился с этим решением и подал апелляцию.
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