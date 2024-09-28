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Фонсека: Нам было важно победить после дерби

Италия
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Оценил игру Мораты

Фонсека: Нам было важно победить после дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Милан" сыграл против "Лечче". "Россонери" выиграли со счётом 3:0.

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды.

"Нам было важно победить после дерби и продлить победную серию, поскольку мы знаем, что эйфорию трудно преодолеть. Но игроки поняли, как вернуться в исходное состояние, и хорошо сыграли.

В Морате мне нравится энергия, которую он приносит. Его энергия заразительна. Мы видели сегодня, как Рафа Леау работает усерднее, в том числе потому, что видит пример Абрахама и Мораты", – сказал тренер "Милана".

Добавим, что это вторая победа для Фонсеки во главе "Милана". Следующий матч "россонери" состоится в Лиге Чемпионов против "Байера".

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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