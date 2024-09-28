Фонсека: Нам было важно победить после дерби

Вчера "Милан" сыграл против "Лечче". "Россонери" выиграли со счётом 3:0.

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды.

"Нам было важно победить после дерби и продлить победную серию, поскольку мы знаем, что эйфорию трудно преодолеть. Но игроки поняли, как вернуться в исходное состояние, и хорошо сыграли.

В Морате мне нравится энергия, которую он приносит. Его энергия заразительна. Мы видели сегодня, как Рафа Леау работает усерднее, в том числе потому, что видит пример Абрахама и Мораты", – сказал тренер "Милана".