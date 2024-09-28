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Рома нашла кандидата на пост гендиректора
Оправились после скандала с Соулуку
Football Italia
Джованни Карневали может стать генеральным директором "Ромы". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, новым генеральным директором "Ромы" может стать генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали. 63-летний итальянец работает в "Сассуоло" с 2014 года. За это время команда 9 сезонов выступала в Серии А, а в кампании 2016/17 играла в Лиге Европы.
Напомним, ранее генеральным директором "Ромы" была Лина Соулуку, но ее уволили после отставки Даниэле де Росси, причастность к которой, по информации некоторых СМИ, ей приписывают.
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