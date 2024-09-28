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Рома нашла кандидата на пост гендиректора

Италия

Оправились после скандала с Соулуку

Рома нашла кандидата на пост гендиректора

Football Italia

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Джованни Карневали может стать генеральным директором "Ромы". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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По информации журналиста, новым генеральным директором "Ромы" может стать генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали. 63-летний итальянец работает в "Сассуоло" с 2014 года. За это время команда 9 сезонов выступала в Серии А, а в кампании 2016/17 играла в Лиге Европы.

Напомним, ранее генеральным директором "Ромы" была Лина Соулуку, но ее уволили после отставки Даниэле де Росси, причастность к которой, по информации некоторых СМИ, ей приписывают.

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Источник:
Nicolо Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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