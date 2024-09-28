Серия А. Интер возвращается к победам - 3:2 в Удине

Серия А. Шестой тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Интер" 2:3

Голы: Кабаселе 35, Лукка 83 - Фраттези 1, Лаутаро Мартинес 45+1, 47

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Бийол, Туре, Эхизибе, Саррага (Браво 86), Карлстрем (Атта 74), Ловрич (Эккеленкамп 59), Земура, Дэвис (Лукка 59), Товен (Бреннер 74)

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 75), Дармиан, Чалханоглу, Фраттези (Зелински 85), Мхитарян, Димарко (Аугусто 65), М. Тюрам (Тареми 75), Лаутаро Мартинес (Корреа 86)

Предупреждениe: Карлстрем 27

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

"Интер" включил сигнал тревоги. После двух матчей лиги без побед подряд, в том числе первого поражения от "Милана" во всех турнирах после шести побед над ним подряд, после худшего начала сезона в Серии А в каденции Симоне Индзаги, руководство клуба устроило срочную беседу с тренером. Скрывать проблему не стали. И чемпион сразу же сумел ответить, вернуться к победaм. Еще и на сложном выезде в Удине.

Индзаги признал, что в дерби команда заслужила проиграть, отнеслась к игре неправильно, не была собранной и даже не играла как команда. Также была очевидна усталость команды в последних матчах лиги. Сегодня во всем она добавила. Причем с физической готовностью немало помог отдых посреди недели. А с голами - подарки от соперника.

В целом нельзя сказать, что "Интер" сегодня отыграл особо впечатляюще. Проблемы существовали, что вылилось, например, в два пропущенных мяча. Вместе с этим, он выглядел явно более собранным, чем ранее. А "Удинезе" собраться не смог после провала против "Ромы". После выхода на первое место в лиге он проигрывает уже два матча подряд и может скоро скатиться назад, во вторую десятку лиги.

Николо Барелла не мог играть из-за травмы, но его сменщик Давиде Фраттези забил уже на первой минуте. Отличный пас вразрез от правого латераля Дармиана он переправил вроде бы неуклюже, но под дальнюю стойку. Также Лаутаро Мартинес бил головой чуть неточно, удар Тюрама отбивал Окойе, Фраттези вновь пробил неуклюже, и на этот раз неточно.

Свой второй удар по воротам в матче "Удинезе" нанес лишь на 33-ей минуте. Димарко отчаянно заблокировал Ловрича. Мяч вышел на угловой, хозяева разыграли, Земура подал, а Кабаселе замкнул головой. Далее Дэвис чуть не воспользовался ошибкой Бастони, и первый тайм катился к ничьей. Но вдруг Димарко прострелил слева, Лаутаро Мартинес и Бийол боролись, и мяч закатился в ворота.

В самом начале второго тайма Бийол, которым вроде бы интересуется "Интер", проспал вбрасывание аута, Тюрам прострелил слева, а Лаутаро Мартинес с линии штрафной положил в угол. На счету капитана до этого матча был лишь один гол за клуб с начала марта. Теперь же он забил дважды за несколько минут. А мог забить еще, но Окойе вытащил.

"Интер" довольно спокойно докатывал матч до конца. Но все же еще один пропустил. Заброс с центра на Лукку, который непонятно почему начал матч в запасе, тот оттеснил соперника, пробежал и забил. Впрочем, после этого моментов у "Удинезе" не было. Наоборот - Окойе отбивал удар Корреа.

"Интер" пропускает два мяча в одном матче во второй раз подряд и в третий в сезоне, пропускает после 80-ой минуты в третьем матче лиги подряд и в четвертом в сезоне. Зато побеждает в городе, где выиграл лишь два из четырех предыдущих матчей в лиге, выигрывает у любого соперника в гостях в лиге второй матч из шести последних. Лаутаро Мартинес забивает за клуб впервые с десятого мая, еще и сразу два.

Такая статистика ясно объясняет, что сегодня чемпиону нужно было прежде всего победить, без требований какой-либо впечатляющей игры. Он это сделал. А "Удинезе" со вторым поражением в лиге подряд после девяти матчей там без поражений подряд. Энтузиазм и эйфория фриуланцев после четырех успешных первых туров выветриваются быстро.