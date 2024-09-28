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Матч Дженоа – Ювентус мог быть отменен из-за пожара в комнате VAR
В день поединка произошло ЧП
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Дженоа" и "Ювентус" играют календарный матч шестого тура Серии А. Однако поединок мог быть отменен из-за чрезвычайной ситуации.
За несколько часов перед началом поединка на стадионе "Луиджи Феррарис" в комнате VAR вспыхнул пожар. Аккумулятор, являвшийся частью системы видеоповтора, загорелся.
Сначала была информация о том, что матч будет отменен из-за этого инцидента. Однако со временем Sky Sport Italia и Tuttosport сообщили, что поединок состоится по плану.
Напомним, что этот матч проходит без болельщиков. Причина этого – стычки фанатов "Дженоа" и "Сампдории" посреди недели. Однако эти два инцидента – фанаты и пожар – не связаны между собой.
"Ювентус" на старте второго тайма забил дважды. "Дженоа" по состоянию на 85 минуту еще не ответил голом.
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