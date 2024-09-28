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Чалханоглу – о поражении Милану: Мы не привыкли проигрывать такие матчи

Италия
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"Нерадзурри" уже на другом уровне?

Чалханоглу – о поражении Милану: Мы не привыкли проигрывать такие матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение команды и дерби в прошлом году против "Милана"

“Милан” заслуженно выиграл Дерби, но мы знаем, что мы сильны: теперь мы меньше говорим и больше работаем. Мы не привыкли проигрывать эти матчи, возможно это правда, но мы хорошо тренировались, решительно и с правильным лицом. Теперь будем продемонстрировать это на поле”, – сказал Чалханоглу.

"Интер" уступил дома "Милану" в матче 22 сентября. "Россонери" победили благодаря голу Габбии на 89 минуте.

Сегодня "Интер" обыграл "Удинезе" в рамках шестого тура Серии А, благодаря чему вернулся в топ-4 чемпионата. Первый "Ювентус" опережает "нерадзурри" на один зачетный пункт.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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