Серия А. Драматичная ничья во встрече предыдущего и следующего соперников Шахтера в Лиге Чемпионов

Серия А. Шестой тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта" 1:1

Голы: Кастро 46 - Самарджич 90

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фройлер, Эбишер (Эрлич 68), Фаббиан (Урбански 46), Орсолини (Казале 54), Кастро (Даллинга 68), Ндой (Холм 84)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Коссуну (Ретеги 63), Колашинац (Дзаньоло 79), Белланова (Куадрадо 63), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Пашалич 79), Брешианини (Самарджич 44), Де Кетеларе, Лукман

Предупреждения: Фройлер 1, Фаббиан 35, Скорупски 79 - Белланова 29, Коссуну 33, Эдерсон 73

Удаление: Лукуми 51 (прямая красная)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Встреча нарушителей спокойствия грандов. "Аталанта" нарушает его с 2016-го года, "Болонья" начала с предыдущего сезона. В предыдущем обе настолько нанарушали, что обе пробились в Лигу Чемпионов. Где вторая уже встретилась в первом туре с донецким "Шахтером", а первая встретится с ним в среду во втором туре. И придут бергамцы к тому матчу после драматично вырванной ничьей.

"Болонья" начала сезон ниже своих ожиданий. Свою первую победу добыла лишь в предыдущем туре, благодаря голу на 80-ой минуте. Ее опорник Ремо Фройлер оценил победу как восход солнца, а главный тренер Винченцо Итальяно, обнимавшийся с президентом клуба Джои Сапуто - как лекарство, инъекцию уверенности в себе, поворотный момент. Что ж, лекарство помогло ненадолго.

Ниже ожиданий начала и "Аталанта". На ее счету в первых пяти турах лиги были две победы, но и три поражения. В том числе матч дома в понедельник против новичка "Комо", когда после 18-ой минуты просто развалилась. Джан Пьеро Гасперини говорил об опустошенности в плане энергии и очень плохих ощущениях. Улучшил ли ощущения матч в Болонье? Да, но не факт, что достаточно.

"Болонья" по владению мячом первая в лиге, но десятая в этом, "Аталанта", и в первом тайме не давала ей разгуляться. А вот по ударам по воротам обе ближе к середнякам, что и демонстрировали до перерыва. Мы видели вязкую игру без особых шансов забить. Обе уж слишком осторожничали, не рисковали с прессингом или атаками большими силами.

У "Болоньи" прошли три длинных заброса за спины по правой стороне, но игрок атаки не успевал пробить и был заблокирован. Еще несколько комбинаций на правом фланге прервали в штрафной. "Аталанта" в лице Де Кетеларе классным пасом вразрез вывела Лукмана на вратаря, но тот блестяще спас. А Брешианини замкнул прострел Колашинаца с пяти метров очень слабо, еще и травмировался.

А вот второй тайм сразу же пошел по совсем другому пути. Ндой отдал вразрез, Кастро избавился от защитника и точно пробил низом с линии штрафной. Вскоре Лукуми потерял мяч, решил сбить сзади Де Кетеларе перед самой штрафной площадкой и был удален с поля. Этот штрафной удар Белланова продолжил в перекладину с пяти метров.

Началась осада ворот Скорупски, счет второго тайма по ударам по воротам в итоге достиг 12:1, по владению мячом - 74:26. Но создавать что-то стоящее или хотя бы устроить сильный штурм у бергамцев не получалось. Защитники блокировали, форварды не замыкали. Удар Самарджича из-за пределов штрафной попал в стойку. И лишь на 90-ой минуте с такой же дистанции он же уже закрутил в угол.

"Аталанта" прервала серию из трех поражений в лиге от "Болоньи" и из двух - от Итальяно. Избежала начала серии поражений в лиге. Проявила характер. Худшая оборона лиги на этот раз пропустила лишь однажды и выглядела организованной. В этом позитив. Но в численном большинстве "Богиня" должна была сделать гораздо больше. Она явно не в форме в начале сезона.

Не в форме и "Болонья". Она пропустила в восьмом матче лиги подряд, выдала третью ничью 1:1 в сезоне. Вновь не создав достаточно в атаке и вновь совершая глупости на ровном месте в обороне. Была очень близка к почетной победе и совсем иной оценке своего начала сезона, но в итоге ее состояние после потерянного преимущества сегодня больше отвечает реальности.

Лучше и короче сказать прямо - обе команды в начале сезона выглядят как середняки. Логично, что они после этой ничьей расположились на девятом и десятом местах в лиге.