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Рома – Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Артем Довбик только-только раззабивался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После медленного старта украинского нападающего в итальянской "Роме", мы наконец видим небольшой прорыв. Довбик становится очень важным исполнителем в своем клубе и мы хотим видеть еще больше результативных действий в его исполнении.
Вполне возможно, что новый гол или ассист состоится уже сегодня, в матче против "Венеции". Поэтому посмотрим.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
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Серия А. 6 тур.
29 сентября. 16:00. Рим. «Стадио Олимпико»
Главный судья: Розарио Абиссо (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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