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Рома – Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Артем Довбик только-только раззабивался

Рома – Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После медленного старта украинского нападающего в итальянской "Роме", мы наконец видим небольшой прорыв. Довбик становится очень важным исполнителем в своем клубе и мы хотим видеть еще больше результативных действий в его исполнении.

Вполне возможно, что новый гол или ассист состоится уже сегодня, в матче против "Венеции". Поэтому посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Серия А. 6 тур.

29 сентября. 16:00. Рим. «Стадио Олимпико»

Главный судья: Розарио Абиссо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Рома" — "Венеция"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Серия А Чемпионат Италии Артем Довбик Рома Венеция смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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