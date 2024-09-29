Рома – Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

После медленного старта украинского нападающего в итальянской "Роме", мы наконец видим небольшой прорыв. Довбик становится очень важным исполнителем в своем клубе и мы хотим видеть еще больше результативных действий в его исполнении.

Вполне возможно, что новый гол или ассист состоится уже сегодня, в матче против "Венеции". Поэтому посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Серия А. 6 тур.

29 сентября. 16:00. Рим. «Стадио Олимпико»

Главный судья: Розарио Абиссо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Рома" — "Венеция" Смотреть трансляцию

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