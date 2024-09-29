Серия А. Лацио подтверждает победу над Динамо выездной победой над Торино

Серия А. Шестой тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 2:3

Голы: Адамс 68, Коко 90+2 - Гендузи 8, Диа 60, Нослин 90

"Торино": Палеари, Войвода (Марипан 78), Коко, Мазина, Лазаро (Нджие 63), Риччи, Илич, Тамез (Адамс 46), Соса (Педерсен 46), Сапата, Санабрия (Влашич 63)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 80), Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 69), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Чауна 69), Диа (Весино 69), Дзакканьи, Кастельянос (Нослин 89)

Предупреждения: Санабрия 54, Илич 72 - Исаксен 62, Хила 72, Дзакканьи 75

Главный арбитр: Симоне Соцца

В пяти первых турах турнирную таблицу Серии А возглавляли пять разных команд. Уже ясно, что не удержится на вершине и "Торино" по итогам шестого. В пятом "Удинезе" сразу после выхода на вершину проиграл сопернику из Рима, в нынешнем - "Торо". Причем последний, возглавивший Серию А единолично впервые с сезона 1976/77, уступил дома команде, не побеждавшей в лиге в гостях в четырех матчах подряд.

Впрочем, "Лацио" в гостях добавляет. Что мы видели против киевского "Динамо" в Лиге Европы. Да и неделю тому в лиге "орлы" вели в счете и проиграли во Флоренции из-за привезенных пенальти, в том числе на 91-ой минуте. Сегодня они также пропустили в такие минуты, но и забили в такие. Благодаря чему удержали победу. "Торино" же пропустил после 88-ой минуты пятый гол в сезоне во всех турнирах.

"Лацио" как раз пропустил четыре мяча до девятой минуты. Но в последнее время стал забивать в такие. Против "Динамо" забил второй такой в сезоне. Сегодня - третий. Тавареш промчал по левому флангу и отдал немного назад, а Гендузи метров с 14-ти пробил точно мимо защитников. Четвертый ассист португальского левого защитника в сезоне, а мы еще даже не в октябре.

Далее завязалась вязкая борьба без опасных атак, опасных моментов. Владеть мячом обе команды не любят, а пришлось "Торино" владеть 59 процентов в первом тайме поскольку он уступал в счете. Что полностью устраивало "Лацио". К 35-ой минуте ударов по воротам Проведеля не было вообще. Лишь затем он отбил удар Илича слета с линии штрафной, в продолжении атаки взяв на линии ворот удар головой Сапаты.

Второй тайм был гораздо более живым, интересным. Запасной вратарь "Торино" Палеари (Милинкович-Савич травмирован) с трудом отбил мощный удар Кастельяноса, а также удар Романьоли в упор с подачи углового. Адамс ответил ударом издали, отбитым Проведелем. А забил Диа, автор дубля против "Динамо", когда Исаксен прострелил справа, а Дзакканьи оставил. Пятый гол Булайе в сезоне во всех турнирах.

Далее Палеари выиграл выход один-на-один у Кастельяноса, Адамс все же забил, получив на линии штрафной после комбинации на левом фланге. "Торо" пытался сравнять, "Лацио" пытался контратаковать. И забил Нослин, вышедший за несколько десятков секунд до того на поле. Весино принял прострел слева и отдал ему. Гол и ассист замен.

Ответа Коко ударом через себя при штрафном ударе уже не хватило. Гол центрального защитника со скидки другого центрдефа Мазины лишь сократил отставание в счете.

"Лацио" побеждает "Торино" в лиге на всех полях в третий раз подряд. А в гостях кого-либо побеждает впервые в сезоне в лиге. Он с десятью очками и теперь в плотной группе лидеров. В ней же остается и "Торо", ведь проиграл впервые в сезоне в лиге на любом поле и впервые дома в лиге за девять матчей. Но вместе с домашним вылетом из Кубка посреди недели намечается неприятная тенденция.