  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Лацио подтверждает победу над Динамо выездной победой над Торино
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Лацио подтверждает победу над Динамо выездной победой над Торино

Италия
Обновлено

Очередной лидер проигрывает сразу же после выхода на первое место

Серия А. Лацио подтверждает победу над Динамо выездной победой над Торино

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Шестой тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 2:3

Голы: Адамс 68, Коко 90+2 - Гендузи 8, Диа 60, Нослин 90

"Торино": Палеари, Войвода (Марипан 78), Коко, Мазина, Лазаро (Нджие 63), Риччи, Илич, Тамез (Адамс 46), Соса (Педерсен 46), Сапата, Санабрия (Влашич 63)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 80), Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 69), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Чауна 69), Диа (Весино 69), Дзакканьи, Кастельянос (Нослин 89)

Предупреждения: Санабрия 54, Илич 72 - Исаксен 62, Хила 72, Дзакканьи 75

Главный арбитр: Симоне Соцца

В пяти первых турах турнирную таблицу Серии А возглавляли пять разных команд. Уже ясно, что не удержится на вершине и "Торино" по итогам шестого. В пятом "Удинезе" сразу после выхода на вершину проиграл сопернику из Рима, в нынешнем - "Торо". Причем последний, возглавивший Серию А единолично впервые с сезона 1976/77, уступил дома команде, не побеждавшей в лиге в гостях в четырех матчах подряд.

Впрочем, "Лацио" в гостях добавляет. Что мы видели против киевского "Динамо" в Лиге Европы. Да и неделю тому в лиге "орлы" вели в счете и проиграли во Флоренции из-за привезенных пенальти, в том числе на 91-ой минуте. Сегодня они также пропустили в такие минуты, но и забили в такие. Благодаря чему удержали победу. "Торино" же пропустил после 88-ой минуты пятый гол в сезоне во всех турнирах.

"Лацио" как раз пропустил четыре мяча до девятой минуты. Но в последнее время стал забивать в такие. Против "Динамо" забил второй такой в сезоне. Сегодня - третий. Тавареш промчал по левому флангу и отдал немного назад, а Гендузи метров с 14-ти пробил точно мимо защитников. Четвертый ассист португальского левого защитника в сезоне, а мы еще даже не в октябре.

Далее завязалась вязкая борьба без опасных атак, опасных моментов. Владеть мячом обе команды не любят, а пришлось "Торино" владеть 59 процентов в первом тайме поскольку он уступал в счете. Что полностью устраивало "Лацио". К 35-ой минуте ударов по воротам Проведеля не было вообще. Лишь затем он отбил удар Илича слета с линии штрафной, в продолжении атаки взяв на линии ворот удар головой Сапаты.

Второй тайм был гораздо более живым, интересным. Запасной вратарь "Торино" Палеари (Милинкович-Савич травмирован) с трудом отбил мощный удар Кастельяноса, а также удар Романьоли в упор с подачи углового. Адамс ответил ударом издали, отбитым Проведелем. А забил Диа, автор дубля против "Динамо", когда Исаксен прострелил справа, а Дзакканьи оставил. Пятый гол Булайе в сезоне во всех турнирах.

Далее Палеари выиграл выход один-на-один у Кастельяноса, Адамс все же забил, получив на линии штрафной после комбинации на левом фланге. "Торо" пытался сравнять, "Лацио" пытался контратаковать. И забил Нослин, вышедший за несколько десятков секунд до того на поле. Весино принял прострел слева и отдал ему. Гол и ассист замен.

Ответа Коко ударом через себя при штрафном ударе уже не хватило. Гол центрального защитника со скидки другого центрдефа Мазины лишь сократил отставание в счете.

"Лацио" побеждает "Торино" в лиге на всех полях в третий раз подряд. А в гостях кого-либо побеждает впервые в сезоне в лиге. Он с десятью очками и теперь в плотной группе лидеров. В ней же остается и "Торо", ведь проиграл впервые в сезоне в лиге на любом поле и впервые дома в лиге за девять матчей. Но вместе с домашним вылетом из Кубка посреди недели намечается неприятная тенденция.

По теме
yellow-arrow
Довбик сыграет в старте Ромы в матче против Венеции
yellow-arrow
Четвертый гол Довбика? Рома - Венеция. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Рома – Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Серия А Лацио (Рим) Торино
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости