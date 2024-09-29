Серия А. Тяжелейший камбек Ромы дома против новичка

Серия А. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Венеция" 2:1

Голы: Кристанте 74, Писилли 83 - Похьянпало 44

"Рома": Свилар, Манчини (Бальданци 58), Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне (Писилли 58), Кристанте, Эль-Шаарави, Суле (Эрмосо 85), Лоренцо Пеллегрини (Паредес 80), Довбик

"Венеция": Йоронен, Идзес, Свобода, Хапс, Кандела (Гиткьер 84), Николусси Кавилья (Андерсен 77), Эллертсон (Думбия 77), Дзампано, Ористаньо (Чрнигой 77), Бузио, Похьянпало (Раймондо 85)



Предупреждения: Кристанте 90 - Идзес 39, Кандела 67

Три первых матча Ивана Юрича - две победы и победа, потерянная на 85-ой минуте. Звучит как очень даже удачное начало каденции на фоне отголосков сумасшедшего бардака, царившего в клубе (болельщики и сегодня поначалу протестовали). Но ведь во всех трех матчах римляне играли дома и двумя последними в игровом плане не могут быть довольны. В том числе и сегодня против новичка лиги.

Сегодня подопечные Юрича нанесли 22 удара по воротам. Но и пропустили 18. По ударам в створ даже матч проиграли. И в игровом плане, несмотря на 70 процентов владения мячом, большую часть матча выглядели хуже скромного соперника. Тот в итоге просто устал, в итоге пропустил из-за огромного рикошета во время удара издали и углового. До этого оставив все силы в своей интенсивной игре.

Как "Рома" может оправдать такую игру? Усталостью после матча Лиги Европы в четверг. В то время, как "Венеция" посреди недели вообще не играла. Отсутствием из-за травмы Пауло Дибалы и началом на скамье запасных одних из лучших в команде в начале сезона Томмазо Бальданци и Никколо Писилли. Хотя скорее нужно не оправдываться, а просто забыть об этом матче, забрав результат.

В первом тайме "Венеция" под руководством легенды "Ромы" Эусебио Ди Франческо была на голову выше. Что было заметно хотя бы из статистики ударов - 15:9 в целом, 6:2 - в створ. Огромные проценты владения мячом "Ромы" были совершенно стерильными, она двигалась медленно, устало, не прессинговала как следует. И постоянно пропускала контратаки. Да и позволяла отрезки давления на ворота Свилара.

Началось с сейва Миле на мощном ударе Свободы с линии штрафной. Затем "Рома" кое-что пробовала, но штрафной в центр отбил Йоронен, еще несколько ударов пошли мимо. Артем Довбик, забивший в трех предыдущих матчах во всех турнирах, получил на ход по правому флангу в контратаке, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной - низом, слабо и слишком неточно.

В концовке тайма гости и вовсе создали блестящие моменты. После фола Довбика в центре поля долго разыгрывали штрафной удар, в итоге Бузио попал в стойку с нескольких метров, мяч отскочил недалеко, защитники не выбили, и Похьянпало метров с 11-ти пробил низом. 0:1. Вскоре Похьянпало вышел на Свилара, пробил в него, а добивание Ористаньо вытащил с линии ворот Манчини.

Второй тайм начался с прорыва опорника "Ромы" Коне в правую часть штрафной и удара низом, отбитoгo Йороненом. Но продолжился голом "Венеции" из офсайда и контратакой уже без офсайда, когда Ористаньо запутался в ногах (возможно, его подтолкнули сзади) и отпустил мяч к Свилару. На это Юрич отреагировал выходом Бальданци и Пиcилли, причем первого - вместо центрального защитника Манчини.

Последний сразу же начал работать. Дважды замыкал угловой головой немного неточно. Также оборона "Венеции" плохо выбила, Довбик в центре штрафной подработал, пробивал мимо защитника низом и не попал. Наконец-то хозяева начали давить. Кристанте пробил издали, мяч попал в Бузио, поднялся по большой дуге и залетел в ворота. А Писилли наконец-то замкнул угловой головой. Причем даже не прыгая.

Камбек на характере, выход на восьмое место, гол и ассист критикуемых и освистываемых Кристанте и капитана Лоренцо Пеллегрини, ассист замены Паредеса и гол замены Писилли. Первая серия из двух побед в сезоне в лиге с марта, способность победить без Дибалы и без голов Довбика - в этом позитив "Ромы". Но в целом такую победу над новичком и командой из зоны вылета нечего восхвалять.

Что касается украинца, то он был отрезан от партнеров по команде, действовал в одиночку. Старался, смещался и касался мяча и в глубине поля, и справа и слева в штрафной площадке, и даже на флангах. Но принимал мячи слишком неуклюже, да и поддержки от партнеров по команде не получал. Остался с тремя неточными ударами по воротам (еще головой с острого угла с углового под давлением).

17 передач и 33 касания мяча, 69 процентов точных передач - безоговорочно худшие показатели среди полевых игроков стартового состава его команды. Трижды шел в дриблинг, но лишь однажды успешно, трижды блокировал передачи соперников, помогая в обороне. Выиграл два единоборства из шести.

В эпизоде с голом Писилли боролся с защитником, оба упали и не факт, что Артем не фолил. Но ВАР даже не включился.

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Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Эллас Верона" 3:2

Голы: Кутроне 43, 72, Белотти 89 - Лазович 53 (пен.), Ламбурд 90+3

Удаление: Суслов 64 (Э, вторая желтая)

Очередное яркое выступление "Комо". Уже третье подряд. В первом, правда, подопечные Сеска Фабрегаса успокоились после 70-ой минуты и потеряли 2:0 над "Болоньей" в том числе из-за пропущенного на 91-ой, сыграв вничью. Однако затем во впечатляющем стиле победили "Аталанту" и "Верону" с одинаковым счетом 3:2. Хотя и в обоих этих матчах пропускали в добавленное время.

"Верону" они переиграли по ударам по воротам со счетом 23:4, в створ - 11:2, по владению мячом - 72:28. Играли против десятерых соперников с 64-ой минуты, когда счет был 1:0 в пользу команды Фабрегаса. То есть должны были дожимать ранее, а не ждать до концовки, пропускать там и нервничать. Но в итоге обошлось.

В первом тайме вратарь Монтипо постоянно спасал "Верону". Пропустил он лишь из-за сильного рикошета во время удара Кутроне. Как и мяч Кристанте, этот полетел по дуге. А в начале второго Серхи Роберто наступил на ногу Лазовичу, и тот с пенальти сравнял счет. Уже после удаления Суслова Кутроне получил пас на ход от Паса и забил. А Белотти добил после ужасного выбивания защитника.

"Верона" успела забить один мяч уже при счете 1:3 (как и "Аталанта"), но не более того.

"Комо" на десятом месте с двумя победами, двумя ничьими и двумя поражениями, то есть восемью очками. А "Верона" проиграла три последних матча, хотя и в борьбе, с разницей в один мяч, забив в них в целом пять мячей, потому осталась с шестью очками и опустилась на 14-ое место.