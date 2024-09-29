Серия А. Наполи выходит на первое место

Серия А. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Монца" 2:0

Голы: Политано 22, Кварацхелия 33

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Спинаццола 90+2), Лоботка (Гилмор 90+2), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нерес 87), Лукаку (Распадори 87), Кварацхелия (Мадзокки 75)

"Монца": Турати, Иццо (Д"Амброзио 82), Мари, А. Карбони, П. Перейра (Мартинс 87), Бьянко (Капрари 83), Бондо, Кирьякопулос, Мальдини, Пессина, Джурич

Предупреждения: Кварацхелия 26 - Мальдини 24, Иццо 36

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

В шести турах Серии А турнирную таблицу возглавляли шесть разных команд. "Аталанта", "Ювентус", "Интер", "Удинезе", "Торино", а теперь и "Наполи". Тот самый "Наполи", который в первом туре проиграл "Вероне" со счетом 0:3, вызвав настоящую бурю и резонансные комментарии Антонио Конте о работе клуба. С тех пор удалось успокоиться, выйти на эффективный рабочий режим и подняться на вершину.

Впечатляющей из четырех побед в лиге можно назвать лишь одну - 3:0 во втором туре над "Болоньей". Даже 4:0 над "Кальяри" в четвертом мог повернуться по-другому, если бы не сейвы Алекса Мерета. 0:0 с "Ювентусом" в пятом был совершенно нудным, без тени близости к голу одной из команд. А в шестом против команды из зоны вылета неаполитанцам хотелось играть лишь один тайм. Первый.

Тем не менее, нужный результат сегодня был добыт. Довольно комфортно, на классе, несмотря на поражение во владении мячом и всего два удара в створ ворот. Оба они залетели. А единственный удар в створ ворот Каприле (головой Джурича) был взят, пусть и со второй попытки. После перерыва "Наполи" оборонялся плотно, иногда нервно, но организованно, как и требуется от команды Конте.

В первом тайме продолжался матч Кубка против "Палермо", который в четверг "везувиани" выиграли со счетом 5:0. В третьем матче подряд во всех турнирах "Наполи" вышел лишь с двумя центральными защитниками, что крайне непривычно для Конте, но это работало. "Монцу" заперли на ее половине поля, постоянно давили на ворота Турати и не позволили даже ни одного удара по воротам Каприле.

Сами хозяева нанесли не так много, исходя из такого преимущества - семь. Но их хватило. Политано хотел сыграть в "стенку" с Лукаку на фланге, получилось с защитником соперника, но какая разница? Маттео прошел дальше и с острого угла пробил между ногами Турати. Затем прессинг, перехват Ангиссы, Лоботка пасует в штрафную, удар МакТоминея блокируют, но мяч отлетает к Кварацхелии.

В самой концовке матча МакТоминея еще и заблокировали в штрафной, Распадори с непростого угла попал не в ту сторону сетки, а Нерес закрутил чуть неточно. Это уже было больше, чем "Монца" создала за весь второй тайм, пусть она и доминировала, играя динамично и оказывая неплохое давление на соперника.

Итак, "Наполи" на чистом первом месте с 13-ю очками. После первого тура он еще и пропустил лишь один мяч. А "Монца" остается в зоне вылета с тремя очками. Она играет достойно, впервые в сезоне проиграла с разницей более одного мяча, но такой игры недостаточно. Тем более, что сегодня проспала первый тайм.