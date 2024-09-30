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Впервые в истории в шести первых турах Серии А первое место занимали шесть разных команд

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Впервые в истории в шести первых турах Серии А первое место занимали шесть разных команд

Getty Images/Global Images Ukraine

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В пяти последних сезонах Серию А выигрывали четыре разные команды - "Ювентус", "Интер", "Милан", "Наполи" и вновь "Интер". Впрочем, на этом Высший дивизион Италии не остановился и в начале сезона 2024/25 установил свой рекорд всех времен - впервые в его истории в шести первых турах турнирную таблицу возглавляли шесть разных команд.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на Танкреди Палмьери, по итогам первого тура нынешнего сезона на первом месте шла "Аталанта", по итогам второго лидером стал "Ювентус", третьего - "Интер", четвертого - "Удинезе", пятого - "Торино", а шестой тур благодаря сегодняшней победе над "Монцей" со счетом 2:0 единоличным лидером завершит "Наполи", опережая на одно очко "Ювентус".

Впервые в истории в шести первых турах Серии А первое место занимали шесть разных команд - изображение 1

Тур еще не окончен, но в нем остался один матч, участники которого - "Парма" и "Кальяри" - не имеют никаких шансов выйти на первое место после него.

Следует отметить, что первое и пятое места в Серии А после шести туров разделяют два очка, так что смена лидера в седьмом туре также вероятна. В нем "Наполи" встретится дома с "Комо", выигравшим два своих последних матча и не проигравшим три последних.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Леон Вургафт
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