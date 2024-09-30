Конте - о лидерстве Наполи в Серии А: Можем позволить болельщикам мечтать, но есть команды, которые опережают нас

Наставник "Наполи" Антонио Конте дал комментарий после победы над "Монцой" (2:0).

"Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться целую неделю, но недостаток в том, что наша команда не такая конкурентоспособная, как те, кто играет в еврокубках.

Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы подпитывать мечты, поскольку они тоже могут сбываться, но я должен смотреть на реальность, и она говорит, что мы очень далеки от высоких достижений. Нам надо потеть в каждой игре, как мы сделали сегодня, чтобы заработать эти очки.

Не прошло и трех месяцев с тех пор, как президент заговорил о полной перестройке состава. Мы потеряли 14 игроков и приобрели семерых. Мы потеряли таких футболистов, как Осимхен и Зелинский.

Я понимаю, что от меня многого ждут, поскольку я уже добился больших успехов в прошлом. Как я уже сказал, мы можем позволить болельщикам мечтать, но я должен твердо стоять на ногах и понимать, что есть команды, которые опережают нас по многим причинам. Мы преследуем их и постараемся сделать все возможное.

У меня достаточно опыта, чтобы сказать, что нам нужно твёрдо стоять на ногах, поскольку иногда я слышу вещи, которые говорят люди, не имеющие опыта завоевания титулов и не знающие, о чём говорят.

Цель — сделать "Наполи" снова конкурентоспособным, а не как в прошлом сезоне, когда мы были на 10-м месте и отставали от "Интера" на 40 очков. Это мое предупреждение всем", - цитирует Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.