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Конте - о лидерстве Наполи в Серии А: Можем позволить болельщикам мечтать, но есть команды, которые опережают нас
"Нам надо потеть в каждой игре" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Наполи" Антонио Конте дал комментарий после победы над "Монцой" (2:0).
"Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться целую неделю, но недостаток в том, что наша команда не такая конкурентоспособная, как те, кто играет в еврокубках.
Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы подпитывать мечты, поскольку они тоже могут сбываться, но я должен смотреть на реальность, и она говорит, что мы очень далеки от высоких достижений. Нам надо потеть в каждой игре, как мы сделали сегодня, чтобы заработать эти очки.
Не прошло и трех месяцев с тех пор, как президент заговорил о полной перестройке состава. Мы потеряли 14 игроков и приобрели семерых. Мы потеряли таких футболистов, как Осимхен и Зелинский.
Я понимаю, что от меня многого ждут, поскольку я уже добился больших успехов в прошлом. Как я уже сказал, мы можем позволить болельщикам мечтать, но я должен твердо стоять на ногах и понимать, что есть команды, которые опережают нас по многим причинам. Мы преследуем их и постараемся сделать все возможное.
У меня достаточно опыта, чтобы сказать, что нам нужно твёрдо стоять на ногах, поскольку иногда я слышу вещи, которые говорят люди, не имеющие опыта завоевания титулов и не знающие, о чём говорят.
Цель — сделать "Наполи" снова конкурентоспособным, а не как в прошлом сезоне, когда мы были на 10-м месте и отставали от "Интера" на 40 очков. Это мое предупреждение всем", - цитирует Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.
После 6 сыгранных туров "Наполи" занимает первое место в чемпионате Италии.
Напомним, Конте возглавил "адзурри" в июне 2024 года.
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