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Замена Малиновскому?! Дженоа интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и сборной Англии

Италия

Об этом сообщает Николо Скира

Замена Малиновскому?! Дженоа интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Деле Алли стал звездой Премьер-лиги, когда играл под руководством Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме". Однако позже развитию его карьеры помешали травмы и внутренние проблемы. В нескольких интервью футболист рассказал о тяжелом детстве, отмеченном насилием, сексуальными злоупотреблениями и наркотиками.

В январе 2022 года бывший игрок сборной Англии подписал контракт с "Эвертоном". Впрочем, за "ирисок" он успел сыграть лишь 13 матчей. Последний раз он выходил на поле в феврале прошлого года, а в этом году с 1 июля он находится в статусе свободного агента. Однако, есть вероятность того, что футболист может найти себе новый клуб.

Сообщается, что к англичанину проявила интерес "Дженоа". Владельцы "красно-синих" запросили информацию о 28-летнем футболисте, который ждет предложения. Сейчас клуб из Генуи занимает 16-е место в Серии А, имея в своем активе 5 очков в шести матчах.

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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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