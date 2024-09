Замена Малиновскому?! Дженоа интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и сборной Англии

Деле Алли стал звездой Премьер-лиги, когда играл под руководством Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме". Однако позже развитию его карьеры помешали травмы и внутренние проблемы. В нескольких интервью футболист рассказал о тяжелом детстве, отмеченном насилием, сексуальными злоупотреблениями и наркотиками.

В январе 2022 года бывший игрок сборной Англии подписал контракт с "Эвертоном". Впрочем, за "ирисок" он успел сыграть лишь 13 матчей. Последний раз он выходил на поле в феврале прошлого года, а в этом году с 1 июля он находится в статусе свободного агента. Однако, есть вероятность того, что футболист может найти себе новый клуб.

#Genoa have asked info for the free agent Dele #Alli. #transfers