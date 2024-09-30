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Замена Малиновскому?! Дженоа интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и сборной Англии
Об этом сообщает Николо Скира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Деле Алли стал звездой Премьер-лиги, когда играл под руководством Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме". Однако позже развитию его карьеры помешали травмы и внутренние проблемы. В нескольких интервью футболист рассказал о тяжелом детстве, отмеченном насилием, сексуальными злоупотреблениями и наркотиками.
В январе 2022 года бывший игрок сборной Англии подписал контракт с "Эвертоном". Впрочем, за "ирисок" он успел сыграть лишь 13 матчей. Последний раз он выходил на поле в феврале прошлого года, а в этом году с 1 июля он находится в статусе свободного агента. Однако, есть вероятность того, что футболист может найти себе новый клуб.
#Genoa have asked info for the free agent Dele #Alli. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 30, 2024
Сообщается, что к англичанину проявила интерес "Дженоа". Владельцы "красно-синих" запросили информацию о 28-летнем футболисте, который ждет предложения. Сейчас клуб из Генуи занимает 16-е место в Серии А, имея в своем активе 5 очков в шести матчах.
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