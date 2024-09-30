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Ультрас Интера и Милана заключили "пакт о ненападении" для незаконного обогащения

Италия

Итальянская полиция раскрыла очередную схему

Ультрас Интера и Милана заключили "пакт о ненападении" для незаконного обогащения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

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Итальянская полиция раскрыла схему, по которой ультрас "Интера" и "Милана" сотрудничали для получения незаконных доходов на стадионе "Сан-Сиро".

В понедельник утром правоохранители арестовали 19 человек из ультрас двух миланских грандов по подозрению в связях с мафией.

По данным следствия, ультрас двух клубов заключили между собой так называемый "пакт о ненападении". Эта договоренность позволила им координировать свои действия и максимально увеличить доходы от незаконной деятельности.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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