Ультрас Интера и Милана заключили "пакт о ненападении" для незаконного обогащения

Итальянская полиция раскрыла схему, по которой ультрас "Интера" и "Милана" сотрудничали для получения незаконных доходов на стадионе "Сан-Сиро".

В понедельник утром правоохранители арестовали 19 человек из ультрас двух миланских грандов по подозрению в связях с мафией.

По данным следствия, ультрас двух клубов заключили между собой так называемый "пакт о ненападении". Эта договоренность позволила им координировать свои действия и максимально увеличить доходы от незаконной деятельности.