Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас Интера и Милана заключили "пакт о ненападении" для незаконного обогащения
Итальянская полиция раскрыла очередную схему
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
Итальянская полиция раскрыла схему, по которой ультрас "Интера" и "Милана" сотрудничали для получения незаконных доходов на стадионе "Сан-Сиро".
В понедельник утром правоохранители арестовали 19 человек из ультрас двух миланских грандов по подозрению в связях с мафией.
По данным следствия, ультрас двух клубов заключили между собой так называемый "пакт о ненападении". Эта договоренность позволила им координировать свои действия и максимально увеличить доходы от незаконной деятельности.
Популярное сейчас
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны
- СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ
- Серия А. Тяжелейший камбек Ромы дома против новичка
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО