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Тренер Интер подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество со своим защитником

Италия

Мы очень счастливы (с)

Тренер Интер подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество со своим защитником

Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил, что правый защитник Дензел Дюмфрис продлит контракт с миланским клубом.

"Он подпишет новое соглашение... это очень вероятно, да. Мы очень счастливы, поскольку он является ключевым игроком для нашей команды", - сказал специалист.

Переговоры между клубом и Дюмфрисом о продлении сотрудничества продолжаются уже некоторое время, и стороны наконец пришли к согласию относительно новых условий контракта. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до 2028 года.

Добавим, Дензел в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Интер (Милан)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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