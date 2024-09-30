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Тренер Интер подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество со своим защитником
Мы очень счастливы (с)
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил, что правый защитник Дензел Дюмфрис продлит контракт с миланским клубом.
"Он подпишет новое соглашение... это очень вероятно, да. Мы очень счастливы, поскольку он является ключевым игроком для нашей команды", - сказал специалист.
Переговоры между клубом и Дюмфрисом о продлении сотрудничества продолжаются уже некоторое время, и стороны наконец пришли к согласию относительно новых условий контракта. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до 2028 года.
Добавим, Дензел в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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